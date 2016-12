Borsa Usa in lieve rialzo su piano per subprime, giù retailer

NEW YORK (Reuters) - La borsa Usa è in moderatao rialzo, sostenuta dai finanziari in attesa del piano della Casa Bianca per evitare i pignoramenti immobiliari.

I titoli delle società che hanno maggiormente sofferto per la crisi dei mututi, come Citigroup e Fannie Mae, guadagnano terreno a poche ore dal discorso con cui il presidente George W. Bush dovrebbe illustrare un piano per congelare temporaneamente i tassi di interesse per chi ha contratto mutui subprime e non potrebbe permettersi altrimenti di mantenere la propria abitazione.