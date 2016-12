Usa, indici a picco su dato, petrolio e timori stagflazione

NEW YORK, 6 giugno (Reuters) - A Wall Street indici in forte calo nell'ultima seduta della settimana, depressi dal tasso di disoccupazione che ha visto a maggio la maggior accelerazione degli ultimi ventidue anni e dalla fiammata di circa il 5% delle quotazioni del greggio, a un soffio dal record di tutti i tempi.

"Questo è il peggiore contesto economico", sottolinea un broker. "Non riesco a vedere come questa non sia la stagflazione", aggiunge.