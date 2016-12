Wall Street - Stocks to watch del 5 febbraio

NEW YORK, 5 febbraio (Reuters) - I futures degli indici della Borsa statunitense si muovono in ribasso, facendo presagire un avvio di seduta debole a Wall Street.

Sul mercato americano regna la cautela in attesa delle cifre relative al settore non manifatturiero, ma sopratutto delle primarie presidenziali.

"Il movimento dei futures è quello tipico di una giornata da cui si attendono notizie importanti, come i risultati elettorali, con gli operatori riluttanti a prendere posizioni importanti in una o nell'altra direzione", dice Rick Meckler, presidente della società di investimenti LibertyView Capital Management a Jersey City, in New Jersey.