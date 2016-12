Wall Street - Stocks to watch del 4 aprile, ore 14,40

NEW YORK, 4 aprile (Reuters) - I futures sugli indici dell'azionario Usa sono peggiorati dopo la comunicazione di una flessione degli occupati Usa a marzo maggiore delle attese.

Lo scorso mese sono andati persi 80.000 posti lavoro, rispetto al dato negativo di 76.000 di febbraio, rispetto a un'attesa di 60.000 lavoratori in meno.

Già ieri il dato settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione ha mostrato una crescita di 38.000 unità, livello più alto da settembre 2005. Per questo motivo l'impatto del dato sugli occupati di oggi non sarà dirompente in quanto già anticipato ieri, secondo Lutz Roehmeyer, gestore di LBB Invest a Berlino.