Wall Street - Stocks to watch 4 gennaio - ore 15,15

NEW YORK, 4 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street hanno virato in netto ribasso dopo la diffusione del dato sulla creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti nel mese di dicembre.

* Un consorzio guidato dalla società di investimenti Aetos Capital, secondo quanto riferisce una fonte finanziaria, ha superato l'offerta del raggruppamento rivale che comprende da MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione ) e LEHMAN BROTHERS LEH.N per l'acquisizione dell'immobiliare giapponese Daito Trust Construction (1878.T: Quotazione ). Per avere la meglio, il consorzio guidato da Aetos ha messo sul tavolo 2,7 miliardi di dollari, 500 milioni in più di quanto offerto dai concorrenti.

* INTEL CORP (INTC.O: Quotazione) si è ritirata dal progetto non profit One Laptop Per Child di Nicholas Negroponte, che punta a vendere computer portatili da 100 dollari ai bambini dei Paesi in via di sviluppo. La decisione è stata adottata dopo che il cda della società non profit ha chiesto al produttore di chip di interrompere altri progetti nei mercati emergenti. Intel, inoltre, secondo quanto si legge su theflyonthewall.com, è stata tagliata a "neutral" da "overweight" da JP Morgan. Continua...