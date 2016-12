Borsa Usa in ribasso, timori credito danneggiano finanziari

Nel frattempo, in un'azione volta ad allentare la stretta creditizia, la Banca del Canada ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto. La mossa ha messo in allerta gli investitori, che ora si attendono provvedimenti simili anche da altre banche centrali.

Le azioni di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ), Lehman Brothers LEH.N, Merrill Lynch MER.N e Morgan Stanley (MS.N: Quotazione ) sono in ribasso dopo che JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione ) ha tagliato le stime, citando svalutazioni, un rallentamento dell'attività di M&A e in generale un calo delle opportunità di raccogliere commissioni.

"Tutti gli altri problemi sono secondari a quello. Se non fosse per le turbolenze del credito, non penso che saremmo qui a parlare di recessione e saremmo focalizzati sulla Fed, e non saremmo preoccupati dei profitti aziendali".