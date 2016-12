Borsa Usa in ribasso, vendite sui finanziari dopo recenti rialzi

MILANO (Reuters) - Wall Street prosegue in calo negli scambi mattutini, condizionata dai deludenti dati sui nuovi ordini all'industria e da alcuni tagli di rating da parte dei broker che hanno colpito in particolare modo i titoli finanziari.

Insieme ai timori sull'economia, le bocciature degli analisti hanno appesantito il sentiment del mercato dopo che Wall Street aveva archiviato la migliore settimana in quasi cinque anni.

I dati sotto le attese sui nuovi ordini all'industria per il mese di dicembre alimentano le vendite su titoli guida industriali come Caterpillar, in ribasso dell'1%.