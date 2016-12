Chiusura in lieve rialzo per mercati Usa,calano tensioni credito

NEW YORK (Reuters) - I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in leggero rialzo stasera dopo che un rapporto secondo cui Merryl Lynch & Co non ha bisogno di aumentare il capitale ha alleggerito i timori di un aggravamento della crisi creditizia, e oscurato le preoccupazioni che il dato mensile sui posti di lavoro indichi una recessione.