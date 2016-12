Wall Street - Stocks to watch del 3 giugno

NEW YORK, 3 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi indicando un avvio di seduta in rialzo malgrado le voci relative ad un aumento di capitale di Lehman Brothers LEH.N.

Negli scambi preborsa il titolo della casa d'affari Usa è sceso del 3% sulla scia di indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal secondo cui Lehman potrebbe cercare presto capitali freschi per 3-4 miliardi di dollari e annunciare per il trimestre la sua prima perdita dal giorno della quotazione.

"Sono solamente delle indiscrezioni ma se fossero confermate non credo che qualcuno rimarrebbe sorpreso", dice David Buik, strategist a BGC Partners.

Secondo Buik il mercato si muove, in modo volatile, in un trading range limitato, ma è comunque sensibile all'arrivo di notizie come quella di ieri relativa al licenziamento dell'AD della banca Wachovia WB.N.