Borsa Usa in leggero rialzo dopo dati, in forte calo GM

NEW YORK (Reuters) - A Wall Street gli indici Dow Jones e S&P 500 viaggiano in lieve rialzo sostenuti dalla crescita oltre le attese degli ordini all'industria che hanno allentato i timori sull'economia.

I guadagni sono tuttavia ostacolati dai ribassi di General Motors, oltre il 3% sulle dichiarazioni del suo Ad che vede le vendite di auto in Usa nel 2008 vicine ai livelli del 2007.

Scarsa la reazione dei listini ai dati sulle scorte Usa, in calo per la settima settimana consecutiva.

La crescita degli ordini all'industria "è sicuramente positiva per l'azionario. Un rafforzamento dell'economia è un fatto positivo fino a quando non è troppo sostenuto per evitare che la Fed tagli i tassi", commenta Giri Cherukuri responsabile dei trader a OakBrook Investments.