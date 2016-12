Wall Street - Stocks to watch del 3 marzo

NEW YORK, 3 marzo (Reuters) - I futures sugli indici Usa si muovono al ribasso, facendo presagire un'apertura debole per Wall Street.

L'attenzione del mercato sarà rivolta all'indice Ism di febbraio, in agenda alle 16 italiane, in cerca di indicazioni su nuovi tagli dei tassi da parte della Fed, mentre sul fronte corporate gli occhi saranno puntati su Boeing (BA.N: Quotazione ) dopo la perdita di un grosso contratto.

A raffreddare ulteriormente l'umore degli investitori contribuiscono le dichiarazioni del miliardario americano Warren Buffett, che ha detto di non essere più disponibile a garantire bond municipali per 800 milioni di dollari assicurati da MBIA (MBI.N: Quotazione), Ambac Financial Group ABK.N e FGIC Corp. Buffett ha anche dichiarato che "le azioni non sono a buon mercato".