Borsa Usa in calo dopo indice Ism, pesa ritorno timori credito

NEW YORK (Reuters) - Avvio di seduta sottotono per l'azionario statunitense, penalizzato dal riaffacciarsi dei timori legati allo stato di salute del mercato mondiale del credito.

Un colpo per i titoli bancari è arrivato dall'annuncio di Bradford & Bingley di un aggiornamento sui conti, che ha diffuso timori sulle prospettive a breve termine per la banca e in generale per il mercato dei mutui.