Wall Street - Stocks to watch del 2 maggio, aggiornamento 14,35

MILANO, 2 maggio (Reuters) - I futures sugli indici Usa si muovono in deciso rialzo, accelerando dopo i dati macro che hanno mostrato per il mese di aprile nuove perdite di posti di lavoro, ma inferiori alle attese.

A sostenere i derivati anche la decisione appena annunciata dalla Fed di misure per contribuire ad allentare le persistenti tensioni sui mercati del credito, aumentando le dimensioni dei finanziamenti per le istituzioni finanziarie e incrementando l'ammontare di dollari Usa forniti alla Banca centrale europea e alla Banca centrale svizzera.

I dati sul mercato del lavoro "confermano l'idea che siamo soltanto in un rallentamento", non in una recessione, commenta un analista. E la mossa della banca centrale "mostra che la Fed vuole rassicurare il mercato sul fatto che mantiene il controllo, che sa gestire il processo e allentare il credit crunch. Vogliono che torni l'appetito per il rischio".