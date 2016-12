Wall Street - Stocks to watch del 2 gennaio

NEW YORK, 2 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta, la prima del 2008, positivo.

Gli investitori si muoveranno con cautela in queste prime sedute del nuovo anno, in attesa di verificare l'impatto della crisi del credito sugli utili aziendali e sull'economia in generale.

Un primo banco di prova per le prospettive della crescita nel 2008 sarà costituito dai dati macro in calendario oggi: l'indice Ism manifatturiero di dicembre, atteso in leggero calo a 50,4 da 50,8, e le spese per consumi di novembre.

In serata, la Fed pubblicherà le minute della riunione dell'11 dicembre scorso, un appuntamento importante per verificare l'orientamento dell'istituto guidato da Ben Bernanke in vista del meeting in agenda per il 29 e il 30 gennaio.

Riflettori puntati sui prezzi del petrolio, che stanno correndo sulla scia dei disordini in Nigeria: alle 16,30 italiane verranno pubblicati i dati sulle scorte Usa.

Attorno alle 13,40 italiane, il futures sullo S&P 500 SPH8 guadagna 2,20 punti, il derivato sul Nasdaq NDH8 avanza di 8,25 punti e il contratto a marzo sul Dow Jones DJH8 sale di 30 punti.

I titoli in evidenza oggi:

* Ieri, la società attiva nei mutui PHH CORP (PHH.N: Quotazione) ha annunciato l'abbandono del progetto di cessione a GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione) e BLACKSTONE (BX.N: Quotazione), un deal da circa 2 miliardi di dollari, perché il consorzio acquirente non è riuscito a trovare i finanziamenti.