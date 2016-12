Borsa Usa in leggero rialzo,giù Microsoft dopo offerta per Yahoo

NEW YORK, 1 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street hanno perso slancio, pur mantendosi positivi, mentre va scemando l'euforia provocata dall'offerta di Microsoft (MSFT.O: Quotazione ) per Yahoo (YHOO.O: Quotazione ).

Microsoft, che lascia sul terreno oltre il 6%, ha inviato una lettera al cda di Yahoo mettendo sul piatto 31 dollari per azione, ovvero circa 44,6 miliardi di dollari, per acquisire il gruppo attivo in Internet. Il titolo Yahoo balza di quasi il 50%, mantenendosi attorno a quota 28 dollari.