Wall Street - Stocks to watch dell'1 aprile

NEW YORK, 1 aprile (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa viaggiano in rialzo, lasciando presagire per la prima seduta del trimestre un avvio su una nota positiva.

Tra i fattori di maggior interesse per la giornata si evidenziano Lehman Brothers LEH.N e Dell DELL.O sul fronte corporate e un dato chiave sulla manifattura - l'indice Ism di marzo - nel calendario macro.

Gli automobilistici come GM (GM.N: Quotazione) e Ford (F.N: Quotazione) attendono i dati sulle immatricolazioni Usa di marzo previsti più tardi in giornata.

Intorno alle 13,55 italiane il futures sullo S&P 500 SPM8 guadagna 9,1 punti (+0,69%), quello sul Nasdaq NDM8 sale di 14,5 punti (+0,81%) e il contratto sul Dow Jones DJM8 di 83 punti (+0,68%).

Tra i titoli in evidenza oggi:

* LEHMAN BROTHERS LEH.N sale di oltre il 2% nel pre borsa dopo l'annuncio di un piano per raccogliere 3 miliardi di dollari tramite emissione di titoli privilegiati convertibili.

* DELL DELL.O ha reso noto ieri sera che chiuderà lo stabilimento di computer di Austin, in Texas, che dà lavoro a 900 dipendenti, nell'ambito di un piano per tagliare le spese di 3 miliardi di dollari l'anno in un periodo di tre anni.