Wall Street - Stocks to watch dell'11 dicembre

NEW YORK, 11 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

E' probabile, però, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione della serie di dati macroeconomici in agenda. Il calendario prevede: i prezzi all'import e all'export di novembre, visti, rispettivamente, in rialzo dell'1% e dello 0,4%; le vendite al dettaglio sempre del mese scorso, stimate in crescita dello 0,7% (+0,4% al netto del settore automobilistico); l'indice sulla fiducia dei consumatori, calcolato dall'Università del Michigan, di dicembre, visto crescere a 68,5; le scorte alle imprese di ottobre, stimate in calo dello 0,2%.

C'è attesa per i segnali riguardanti l'andamento dell'economia, in particolare la spesa per consumi.

Attorno alle 13,55 italiane, il futures a marzo (quello a dicembre scadrà il 17, ma è poco scambiato rispetto a quello successivo) sullo S&P 500 SPc2 sale di 5,60 punti (+0,51%), il derivato sul Nasdaq NDc2 avanza di 7,50 punti (+0,42%) e il contratto a marzo sul Dow Jones DJc2 guadagna 53 punti (+0,51%).

I titoli in evidenza oggi:

* BOEING (BA.N: Quotazione) ha reso noto che il 787 Dreamliner, il cui programma è in ritardo di due anni sulle previsioni, potrebbe avviare i test di volo dal prossimo 15 dicembre.

* Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, il Ceo di BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BK.N: Quotazione), Robert Kelly, è rientrato nella corsa per la candidatura a successore di Kenneth Lewis alla guida di BANK OF AMERICA CORP (BAC.N: Quotazione).

* NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP (NSM.N: Quotazione) ha anticipato che chiuderà il terzo trimestre fiscale con ricavi piatti rispetto ai 345 milioni di dollari del quarter precedente, mentre gli analisti si attendono ricavi per 331 milioni. Il gruppo ha battuto le stime sui risultati del secondo trimestre fiscale, ma il titolo è sceso nell'after-hours a causa dei dubbi sulla capacità di riconquistare quote di mercato.