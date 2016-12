Wall Street - Stocks to watch del 10 dicembre

NEW YORK, 10 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, suggerendo un avvio di seduta positivo. I listini americani potrebbero quindi proseguire a guadagnare, dopo che ieri hanno chiuso in rialzo grazie al rinnovato appetito per il rischio del mercato e alle buone performance di bancari, tecnologici e industria estrattiva.