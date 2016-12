Wall Street - Stocks to watch del 9 dicembre

NEW YORK, 9 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa viaggiano in rialzo, segnalando un possibile rimbalzo per Wall Street dopo due sedute in rosso in un contesto di recuperato ottimismo sulla forza del rally del mercato.

Intorno alle 13,30 italiane il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna lo 0,5%, il derivato sul Nasdaq NDc1 sale dello 0,54% e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 avanza dello 0,38%.

Attesa per le prossime mosse dell'amministrazione Obama che, secondo quanto riferito da funzionari dell'amministrazione, intende annunciare l'intenzione di estendere la durata dei 700 miliardi di dollari di fondi di salvataggio finanziario fino al prossimo ottobre.

Inoltre oggi il presidente Usa, per promuovere le sue proposte sull'occupazione, riceverà i leader democratici e repubblicani del Congresso alla Casa Bianca e rilascerà poi una dichiarazione.

I titoli energetici potrebbero trovare supporto nella salita odierna del petrolio, che beneficia di dati di settore che mostrano un forte calo nelle riserve di greggio Usa e della debolezza del dollaro.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Il produttore di chip TEXAS INSTRUMENTS TXN.N ha alzato le previsioni di utile per il trimestre in corso e ha detto che i ricavi raggiungeranno la parte alta del target, deludendo alcuni investitori che avevano sperato in un outlook più forte sui segnali di un miglioramento della domanda nel mercato dei semiconduttori. Il titolo Texas Instruments a Francoforte (TXN.F: Quotazione) cede circa l'1,8%.