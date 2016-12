BORSA USA in lieve rialzo in attesa di Bernanke, corre Metlife

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono poco sopra la parità, in attesa delle parole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Bernanke interverrà, alle 18,45 italiane, all'Economic Club of Washington. Le parole del numero uno della Fed verranno soppesate per capire l'orientamento dell'istituto in materia di stimoli economici alla luce dei dati sull'occupazione di venerdì scorso. Fra i titoli in evidenza, American Express (AXP.N: Quotazione) avanza di circa un punto percentuale dopo che Bank of America-Merrill Lynch ne ha alzato il rating a "neutral" da "underperform".