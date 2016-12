Wall Street - Stocks to watch del 7 dicembre

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

In assenza di dati macroeconomici e risultati trimestrali in agenda, saranno probabilmente le parole di Bernanke a determinare l'andamento della giornata.

* CITIGROUP (C.N: Quotazione ), secondo quanto riporta il Financial Times, sta cercando di convincere il governo Usa a dare l'ok al rimborso entro la prossima settimana di 20 miliardi di dollari ottenuti attraverso il programma Tarp. Restando a Citi, ieri il fondo sovrano Kia ha annunciato la cessione della partecipazione nella banca per 4,1 miliardi di dollari.

* EXXON MOBIL (XOM.N: Quotazione) ha concluso un contratto per la fornitura di gas ad un impianto in Papua Nuova Guinea di Tokyo Electric Power (9501.T: Quotazione) (Tepco). Si tratta di un contratto per la fornitura annua di 1,8 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto per vent'anni.