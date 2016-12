BORSA USA, quasi azzerati guadagni su rafforzamento dollaro

NEW YORK, 4 dicembre (Reuters) - Wall Street ripiega e arriva quasi ad azzerare i guadagni delle prime battute sulla preoccupazione per il rafforzamento del dollaro.

Il rialzo del biglietto verde e i suoi riflessi sui prezzi delle commodities sembrano mettere in ombra l'ottimismo generato in precedenza dai dati sull'occupazione, decisamente migliori delle attese.

Dal mercato del lavoro, prima dell'apertura, erano arrivate conferme sulla ripresa economica, che pare acquistare forza. Al tempo stesso, qualcuno avanza il dubbio che la Federal Reserve possa dover aumentare i tassi prima del previsto per evitare un rapido surriscaldamento dell'economia americana.

Vivace fin dai primi scambi BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione), a +2,1% sull'ottimismo per l'annuncio della volontà di ripagare i fondi Tarp e con il cda che si riunirà martedì per la nomina di un nuovo amministratore delegato.