Wall Street - Stocks to watch del 4 dicembre

NEW YORK, 4 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in marginale rialzo in attesa dei dati mensili sull'occupazione.

Intorno alle 13,35 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale dello 0,18%, il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza dello 0,1% e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 guadagna lo 0,21%.

Le attese statistiche sul mercato del lavoro a novembre sono in programma per le 14,30 italiane. Nell'agenda macro odierna anche gli ordini all'industria di ottobre.

A livello settoriale i tecnologici potrebbero attirare l'attenzione degli investitori dopo che il gruppo dei chip TSMC (2330.TW: Quotazione) (TSM.N: Quotazione) ha detto che spenderà in investimenti molto di più nel 2010, anno per cui si aspetta una crescita del 9% nelle vendite globali di semiconduttori.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Il consiglio di BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) si riunirà martedì e dovrebbe discutere la nomina di un nuovo AD, scrive il Wall Street Journal che cita fonti vicine alla situazione. La banca ha venduto titoli per oltre 19 miliardi di dollari, trovando un forte interesse tra gli investitori, per contribuire al rimborso dei fondi Tarp. Nel preborsa il titolo cede oltre il 2%.

* Lloyd Blankfein, numero uno di GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione), pensa di incrementare, relativamente alla parte variabile del salario, la quota di retribuzione degli executive in azioni anziché in contanti, scrive il Financial Times. Secondo il quotidiano si tratta di un tentativo di placare la rabbia dell'opinione pubblica per la probabile erogazione di bonus importanti a fine anno.