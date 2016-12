BORSA USA di poco positiva ma sotto massimi, pesano dati servizi

NEW YORK, 3 dicembre (Reuters) - L'azionario è di poco positivo, ma aveva fatto una puntata in negativo dopo il dato sui servizi che ha evidenziato una contrazione inattesa e ha compensato gli effetti positivi della decisione di Bank of America (BAC.N: Quotazione ) di restituire 45 miliardi di dollari di fondi Tarp.

Wall Street inizialmente è salita sulla scia dell'annuncio di Bank of America Corp (BAC.N: Quotazione). Le azioni della banca mettono a segno un aumento di oltre il 2%. "Il rimborso di Bank of America ha prodotto sentimenti positivi in molta gente", dice Dan Cook, analista di IG Markets a Chicago. "L'indice ISM dei servizi non ha lo stesso peso di quello sulla produzione, ma la direzione che ha preso non è un segnale positivo".