BORSA USA mista, Dow giù con Jp Morgan, Nasdaq sale con Amazon

NEW YORK, 2 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in ordine sparso, con Dow e S&P frenati dai titoli finanziari ed energetici, mentre il Nasdaq viaggia poco sopra la parità.

Partito bene, l'azionario a stelle e strisce ha frenato dopo che Jp Morgan Chase & Co (JPM.N: Quotazione), secondo quanto si legge in un report di Sanford C. Bernstein, ha fatto sapere che i ricavi potrebbero cadere fino a 3 miliardi di dollari "nello scenario legislativo peggiore". Il titolo della banca d'affari perde oltre un punto percentuale.