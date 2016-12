Wall Street - Stocks to watch del 2 dicembre

NEW YORK, 2 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono attorno alla parità, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

La giornata si presenta priva di trimestrali in agenda. Sul fronte macroeconomico, il calendario vede l'indagine Adp sull'occupazione nel mese di novembre, una sorta di anticipazione del dato ufficiale sulla creazione o distruzione di posti di lavoro il mese scorso negli Stati Uniti, previsto per venerdì prossimo. Le attese di Adp sono per un calo di 155.000 posti di lavoro, dopo la riduzione di 203.000 buste paga di ottobre.

In agenda anche il Beige Book della Federal Reserve e il dato sulle scorte di greggio Usa.

Attorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna 0,40 punti (+0,04%), il derivato sul Nasdaq NDc1 arretra di 1,50 punti (-0,08%) e il contratto a dicembre (scadrà il 18) sul Dow Jones DJc1 lascia sul terreno 7 punti (-0,07%).

I titoli in evidenza oggi:

* Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, almeno due candidati per la carica di numero uno di BANK OF AMERICA CORP (BAC.N: Quotazione) hanno detto ai membri del consiglio di amministrazione che il colosso bancario dovrebbe valutare uno spezzatino degli asset. I consiglieri, per ora, hanno respinto questa proposta.

* Il fornitore di accesso wireless TELECOMMUCATION SYSTEMS TSYS.O ha acquisito Networks In Motion per circa 170 milioni di dollari.

* Nokia Siemens Networks (Nsn) si opporrà, in sede di tribunale fallimentare, all'acquisizione del business della rete di cavi in fibra ottica e dei collegamenti ethernet di Nortel da parte di CIENA CIEN.O. Nsn ha detto di essere pronta ad alzare l'offerta da 810 milioni di dollari in contanti per gli asset di Nortel.