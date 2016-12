Borsa Usa, indici in calo, ancora pesano timori Dubai

NEW YORK, 30 novembre (Reuters) - Gli indici azionari Usa sono in leggero calo in un mercato dove continuano a pesare i timori legati alla crisi a Dubai.

Il direttore generale del dipartimento delle Finanze di Dubai ha detto che il governo non garantirà il debito della holding Dubai World e che i creditori saranno influenzati nel breve termine dalla ristrutturazione del conglomerato.

La borsa ha beneficiato nella prima parte della mattina di un atteggiamento ottimista sull'andamento delle vendite natalizie e dopo l'indice dei direttori acquisti di Chicago, che si è rivelato più forte delle attese.

Intorno alle 16,55 italiane Dow Jones in calo dello 0,1%, Nasdaq -0,4%, S&P -0,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto i riflettori i titoli della grande distribuzione online in un mercato ottimista sul "Cyber Monday", uno dei giorni più attivi per i retailer online. "Ad oggi il traffico sembra piuttosto positivo. Ma di sicuro è quello che la gente spende a determinare l'andamento della stagione", dice Dan Greenhaus, analista di Miller Tabak & Co a New York.

AMAZON.COM INC (AMZN.O: Quotazione) in rialzo dell'1,8% dopo aver toccato un massimo storico. "Quello che la gente dimentica è che lo scorso anno ci sono state vendite forti perchè i distributori avevano molta merce bloccata nei magazzini a causa della crisi", dice Marc Pado, strategist di Cantor Fitzgerald & Co a San Francisco. Oggi la società ha annuciato vendite record del suo Kindle.