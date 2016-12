Wall Street - Stocks to watch del 30 novembre

NEW YORK, 30 novembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa viaggiano in moderato ribasso dopo la pesante flessione di venerdì, in una giornata che si preannuncia dominata ancora dalla vicenda Dubai e dalle prime indicazioni sulle vendite della stagione natalizia.

Intorno alle 13,40 italiane il derivato scadenza dicembre sull'S&P 500 SPc1 cede lo 0,11%, quello sul Dow Jones DJc1 lo 0,19% e quello sul Nasdaq 100 NDc1 lo 0,1%.

I titoli della grande distribuzione saranno sotto i riflettori dopo dati che hanno mostrato come i consumatori Usa abbiano speso significativamente meno a testa nel weekend appena concluso, che segna l'inizio della stagione festiva, raffreddando così le speranze di una ripresa del settore retail che possa contribuire al rilancio dell'economia.

Diverso il discorso per lo shopping online con buone attese per il "Cyber Monday", uno dei giorni più attivi per i retailer online. Gli acquisti online del Black Friday hanno segnato un record, secondo la società di analisi comScore, con una crescita su anno dell'11%.

Sul fronte Dubai, il direttore generale del dipartimento delle Finanze ha detto che il governo non garantirà il debito della holding pubblica Dubai World e che i creditori saranno influenzati nel breve termine dalla ristrutturazione del conglomerato.

Alla ripresa degli scambi sui mercati degli Emirati Arabi per la prima volta dalla richiesta di moratoria sul debito da parte di Dubai, oggi l'indice di Dubai .DFMGI ha lasciato sul campo oltre il 7% e quello di Abu Dhabi .ADI più dell'8%. In focus nella seduta odierna anche i tecnologici dopo che Samsung Electronics (005930.KS: Quotazione), il produttore di cellulari numero due al mondo, ha detto di essere sulla buona strada per superare i target di vendite 2009 di 200 milioni di telefonini.

Nell'agenda macro, infine, attenzione al Pmi Chicago di novembre.

Tra i titoli in evidenza: