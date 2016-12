Wall Street - Stocks to watch del 25 novembre

NEW YORK, 25 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street puntano ad un avvio in rialzo il giorno prima della festività del Thanksgiving.

Proprio i deboli dati economici, insieme a timori per le ricapitalizzazioni delle banche cinesi, sono stati ieri i principali responsabili della discesa del listini azionari statunitensi anche se le perdite sono state attenuate dalla revisione al rialzo delle aspettative sulla crescita Usa per il 2010 da parte della Fed.

I titoli in evidenza oggi:

* TIFFANY (TIF.N: Quotazione ) ha annunciato per il terzo trimestre un utile per azione di 0,35 dollari contro attese di analisti di 0,24 dollari. Le vendite hanno visto un calo del 3% a 598,2 milioni su stime di 575,09 milioni. Sui risultati superiori alle attese il titolo del lusso sale del 7% negli scambi del preborsa.

* DEERE & CO (DE.N: Quotazione), numero uno mondiale nelle macchine agricole, ha annunictao una perdita netta di 53 centesimi per azione nel quarto trimestre, contro un utile di 81 centesimi dell'anno scorso. Il titolo è in calo di oltre il 3% negli scambi preborsa.