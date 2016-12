RPT-Bce non è con le spalle al muro - Mersch a stampa

FRANCOFORTE, 24 ottobre (Reuters) - La Banca centrale europea vede segnali di miglioramento nel finanziamento delle banche. Questo significa che potrebbe non dovere mettere in atto sulteriori misure di stimolo per l'economia, ha detto Yves Mersch, membro dell'esecutivo dell'istituto di Francoforte.

L'accesso ai mercati per le banche dell'Europa del Sud sta migliorando, come la capacità di auto-finanziarsi degli istituti e dei loro paesi sovrani, ha dichiarato Mersch in una intervista a Het Financieele Dagblad, aggiungendo che è possibile che non sia necessario un altro round di prestiti a lungo termine da parte della Bce.