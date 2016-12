Stm conferma obiettivo di battere mercato in 2009 -Bozotti

"Vediamo segnali incoraggianti in Asia, eccetto il Giappone dove il mercato resta debole", aggiunge Bozotti, che guida il numero 1 europeo e il quinto al mondo dei semiconduttori. Il manager vede anche segni di stabilizzazione in Europa e negli Stati Uniti, dopo una caduta del 35% nel primo trimestre.

Bozotti si mostra infine rassicurante sull'occupazione in Italia e Francia a fronte del piano di soppressione di 4.500 posti nel mondo. "Le fabbriche in Francia e in Italia sono (...) meno toccate.. Non abbiamo un programma di liceziamenti, ma meccanismi di incentivi all'uscita, preprensionamenti", ha precisato.