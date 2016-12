Lloyds punta a ridurre dipendenza da Londra - stampa

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - Loyds Banking Group (LLOY.L: Quotazione) ha avuto il via libera da parte dei suoi azionisti per un aumento di capitale da 10 miliardi di sterline (11,37 miliardi di euro) con l'obiettivo di essere meno dipendente dal denaro pubblico. A scriverlo è il quotidiano britannico The Guardian. Uno tra i maggiori 15 azionisti della banca, però, oggi ha riferito a Reuters che Lloyds non ha ancora preso contatti con i potenziali investitori. Una fonte vicina alla situazione ha confermato che l'istituto non ha ancora coinvolto attivamente i principali azionisti in vista di un possibile aumento di capitale.