Spagna, Santander vuole vendere attività assicurative

MADRID (Reuters) - Santander, il più importante gruppo bancario spagnolo, sta cercando di vendere le sue attività assicurative per circa 4 miliardi di euro e ha avviato dei colloqui con alcuni acquirenti potenziali, tra cui Generali. Lo scrive oggi la stampa spagnola.

Ieri, la stampa scriveva che Santander, che è anche la prima banca della zona euro per capitalizzazione in Borsa, vorrebbe cedere la propria gestione di attività per una somma di circa 3 miliardi di euro.