Forex, yen al massimo da 7 settimane su flessione azionario

NEW YORK, 31 agosto (Reuters) - Lo yen vola negli scambi americani, toccando il massimo da sette settimane sul dollaro a 92,55 yen per un biglietto verde, spinto dalla netta vittoria elettorale del Partito Democratico giapponese (Pdj) e dall'avversione al rischio generata dal crollo del 6,74% del mercato azionario in Cina.

La vittoria alle urne del partito di opposizione ha diffuso la speranza di nuove politiche che sostengano i consumi di un'economia in deflazione e con prospettive di crescita deboli.

"C'è un po' di avversione al rischio nei mercati, sulla scia del calo del mercato cinese", commenta Camilla Sutton, strategist valutario di Scotia Capital a Toronto.

Gli scambi sono stati contenuti anche a causa della chiusura della borsa di Londra. A pesare sui listini anche il greggio, che nel pomeriggio scambia intorno ai 70 dollari al barile, in calo sui timori relativi alla solidità della ripresa economica.

ORE 16,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4345/47 1,4296

DOLLARO/YEN JPY= 92,74/78 93,64

EURO/YEN EURJPY= 133,02/06 133,85

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8819/24 0,8793

ORO SPOT XAU= 948,20/9,90 954,45