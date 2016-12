Dollaro riduce guadagni su euro dopo Pmi Chicago, fiducia

NEW YORK, 30 gennaio (Reuters) - Il dollaro riduce i guadagni dopo il dato sull'indice di fiducia dei consumatori calcolato dall'Università del Michigan, in linea con le attese e il Pmi Chicago inferiore al consensus.

La valuta Usa aveva guadagnato terreno contro un paniere delle principali valute dopo che i numeri sul Pil Usa hanno segnalato una decisa contrazione dell'economia nel quarto trimestre ma inferiore alle attese, alimentando la propensione al rischio e spingendo al rialzo l'azionario.

"Ovviamente non si tratta di un buon dato, ma certamente i numeri non sono stati brutti come ci si aspettava", dice Win Thin, senior startegist sulle valute a Brown Brothers Harriman di New York, riferendosi al Pil.

"In definitiva il dollaro ha beneficiato delle notizie negative per effetto dell'avversione al rischio e visto che i dati non sono stati così negativi il dollaro è un po' sceso contro l'euro e le altre valute a elevati rendimenti subito dopo la diffusione dei dati", aggiunge.

Intorno alle 16,00 il dollaro perde il 3% circa contro lo yen a 89,71 ma è sopra i minimi di seduta di 89,18.

Alla stessa ora l'euro cede lo 0,8% contro la valuta Usa a 1,2865 dopo un breve rialzo subito dopo i dati del Pil. L'euro era già debole in giornata sulla scia del calo dell'inflazione della zona euro e della crescita della disoccupazione

ORE 16,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2865/69 1,2952

DOLLARO/YEN JPY= 89,71/9,75 90,00

EURO/YEN EURJPY= 115,40/5,45 116,60

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8977/81 0,9055

ORO SPOT XAU= 919,80/1,80 906,75