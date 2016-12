Yen amplia guadagni,euro/dollaro scivola per attese taglio Bce

NEW YORK, 26 settembre (Reuters) - Lo yen estende i guadagni contro il dollaro, dopo gli ultimi dati sull'economia Usa e con gli operatori attenti alle trattative per il piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari che non è ancora stato approvato dal Congresso.

George W. Bush ha dichiarato che conta di riuscire a far approvare il piano anti-crisi, ma che c'è disaccordo su alcuni dettagli del pacchetto.

Contrastato l'euro nei confronti della divisa Usa, per i timori legati alle banche europee e dopo che fonti monetarie hanno definito "ragionevoli" le aspettative per un taglio del tasso Bce all'inizio del prossimo anno.

"Gli investitori sono meno propensi ad investimenti rischiosi", dice un trader, "vendono le valute ad elevato rendimento".

In netto rialzo l'oro, che guadagna oltre 4%, grazie all'incertezza sul futuro del piano Usa.

ORE 16,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4630/34 1,4619

DOLLARO/YEN JPY= 105,62/67 106,43

EURO/YEN EURJPY= 154,50/54 155,62

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7938/41 0,7954

ORO SPOT XAU= 900,60/1,60 875,70/8,70