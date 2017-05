Forex, euro perde su dollaro dopo dati Usa beni durevoli

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - L'euro perde terreno sul dollaro, scivolando ai minimi della sessione, dopo che gli ordini di beni durevoli Usa a luglio hanno segnato incrementi inferiori alle previsioni, con l'eccezione dei trasporti.

Il dato più significativo sulla salute dell'economia, i beni capitali non militari (esclusi gli aerei), è infatti calata in luglio ricordando agli investitori che ci sono ancora grandi sfide per uscire dalla crisi.

Il dato Usa ha frustrato l'appetito per il rischio rilanciando le valute difensive a scapito dell'euro che è passata in negativo anche nei confronti dello yen.

Il biglietto verde ha quindi recuperato le perdite della mattinata sull'euro dopo l'indice tedesco Ifo sulla fiducia ed è cresciuto anche sullo yen superando il prezzo della chiusura di ieri.

L'euro mantiene invece i suoi guadagni nei confornti della sterlina, verso cui è a massimi da due mesi e mezzo.

ORE 16,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4218/19 1,4295

DOLLARO/YEN JPY= 94,41/44 94,17

EURO/YEN EURJPY= 134,20/27 134,62

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8787/8790 0,8750

ORO SPOT XAU= 940,90/1,90 943,55