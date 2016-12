Forex, euro in crescita per rialzo borse e dati Usa sopra attese

NEW YORK, 25 agosto (Reuters) - L'euro cresce sul dollaro dopo che le borse europee sono tornate in positivo e l'avvio in crescita di Wall Street ha spinto gli investitori su asset più rischiosi.

I dati che hanno ridato ottimismo al mercato spingendo la valuta Ue, che in mattinata era scesa, sono quelli sui prezzi delle case Usa che hanno superato le aspettative e sulla fiducia dei consumatori, anch'essi ampiamente oltre il consensus.

Quest'ultimo indicatore ha anche consentito al dollaro di tornare positivo nei confronti dello yen.

La borsa Usa è aiutata nel rialzo iniziale anche dalla conferma di Ben Bernanke alla guida della Fed.

L'euro guadagna anche sulla sterlina e sullo yen.

ORE 16,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4330/33 1,4300

DOLLARO/YEN JPY= 94,47/50 94,47

EURO/YEN EURJPY= 135,42/45 135,18

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8741/8745 0,8709

ORO SPOT XAU= 948,00/9,20 941,40