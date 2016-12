Forex, dlr, euro in rialzo su franco svizzero, pesano p/t e Fed

NEW YORK, 24 giugno (Reuters) - Il dollaro sale nel pomeriggio sul franco svizzero, attenuando la tensione per l'avvicinarsi delle dichiarazioni della Federal Reserve, stasera, al termine della riunione di politica monetaria.

Il biglietto verde ha infatti beneficiato delle operazioni della banca centrale svizzera, finalizzate a indebolire la valuta locale attraverso la vendita di franchi svizzeri in cambio di dollari e euro.

La manovra, su cui la banca centrale svizzera ha preferito non commentare, è servita a distrarre il mercato anche dalla maggiore iniezione di liquidità mai messa in campo dalla Banca centrale europea. Il primo p/t a 12 mesi è stato infatti offerto per 442,241 miliardi di euro.

Il dollaro CHF= è salito del 2% sul franco svizzero, toccando un massimo a 1,0907 franchi svizzeri. In rialzo anche l'euro EURCHF=R, salito a un massimo di seduta di 1,5288 franchi svizzeri.

Sia la moneta unica che il biglietto verde risentono delle decisioni delle rispettive banche centrali: se l'euro si è indebolito dopo il p/t, il dollaro sta sperimentando una seduta generale in calo, in attesa di conoscere le decisioni della Federal Reserve.

Ne beneficia la sterlina, recuperando terreno. Stasera dall'audizione del governatore di Banca di Inghilterra Mervyn King potrebbero comparire riferimenti a una stabilizzazione dell'economia inglese.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4054/55 1,4073

DOLLARO/YEN JPY= 95,41/42 95,22

EURO/YEN EURJPY= 134,11/14 133,99

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8495/96 0,8555

ORO SPOT XAU= 938,10/9,10 925,15/7,15