Forex, euro in calo anche a NY, deboli valute ad alto rendimento

NEW YORK, 22 giugno (Reuters) - L'euro è in calo anche sulla piazza newyorkese, con le valute ad elevato rendimento in generale sotto pressione a causa di timori sul riavvio della crescita economica.

Secondo i trader, la valuta unica soffre anche in vista dell'operazione di rifinanziamento a un anno da parte della Bce prevista questo mercoledì.

ORE 14,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3831/32 1,3952

DOLLARO/YEN JPY= 95,97/6,00 96,19

EURO/YEN EURJPY= 132,77/79 134,27

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8413/15 0,8449

ORO SPOT XAU= 922,40/3,40 933,80/4,80