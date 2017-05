Forex, euro accelera su dollaro, tocca massimo da gennaio a 1,39

NEW YORK, 21 maggio (Reuters) - Negli scambi della tarda mattinata Usa la valuta unica preme sull'acceleratore nei confronti del dollaro, portandosi su nuovi massimi di seduta fino a superare brevemente la soglia di 1,39 EUR=.

Sulla piatatforma Ebs il cross euro/dollaro vede un picco a 1,3903, in rialzo di oltre un punto percentuale sulla chiusura precedente e dopo un minimo intraday a 1,3729.

In forte recupero anche il cambio della sterlina/dollaro, in rialzo di oltre 0,8% in area 1,5860.