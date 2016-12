Dollaro amplia calo dopo Fed, minimo dei due mesi contro yen

TOKYO, 21 maggio (Reuters) - Il dollaro è precipitato al minimo di circa cinque mesi contro un paniere di valute .DXY a 80,897, ampliando il calo della seduta precedente, dopo che la Fed ha comunicato il calo delle sue stime sull'economia Usa e di aver considerato l'acquisto di altri titoli all'ultima riunione del Fomc. Ieri la Fed ha ridotto le sue stime sul Pil Usa a -2,0%/-1,3% per il 2009 e a 2,0%/3,0% per il 2010. A gennaio l'istituto centrale proiettava -1,3%/-0,5% per il 2009 e 2,5%/3,3% per il 2010. In rialzo le stime sulla disoccupazione e dell'inflazione [ID:nWEQ001022].