Forex, euro in calo dopo disoccupazione Usa sopra stime

NEW YORK, 20 agosto (Reuters) - L'euro scende lievemente contro il dollaro e, in modo più deciso, contro lo yen dopo che i dati Usa hanno mostrato un aumento sopra le stime dei disoccupati, incrementando i dubbi sulla forza della riprersa americana.

Secondo gli analisti, i dati Usa negativi dovrebbero spingere il dollaro e lo yen, le valute considerate porti sicuri nel momento in cui cresce l'ansia sui mercati.

E' in particolare lo yen a guadagnare spinto dalle preoccupazioni che cancellano l'ottimismo generato in mattinata dalla forte crescita della borsa di Shanghai.

Il rapporto sulla disoccupazione "mostra in modo definitvo che quella usa non sarà una ripresa a V" ha spiegato Kurt Karl, economista di Swiss Re a New York.

Scende anche la sterlina dopo i brutti dati sulla finanza pubblica che sottolineano le preoccupazioni per la situazione fiscale del paese.

ORE 15,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4218/21 1,4234

DOLLARO/YEN JPY= 94,15/18 94,06

EURO/YEN EURJPY= 133,86/94 133,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8617/20 0,8607

ORO SPOT XAU= 940,90/1,90 941,55