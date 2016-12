Forex, dollaro crolla su euro dopo dati CPI Usa peggiore attese

NEW YORK, 17 giugno (Reuters) - Il dollaro crolla contro l'euro dopo che i dati relativi al CPI americano, diffusi nel pomeriggio, hanno mostrato l'inflazione in crescita ad un ritmo inferiore rispetto alle attese nel mese di maggio, suggerendo che i tassi di interesse rimarranno bassi ancora per un po' di tempo.

Intorno alle 14,45 la moneta unica guadagna terreno sul dollaro EUR=, scambiando a 1,3855 dollari,da 1,3840 dollari prima dei dati. Il biglietto verde resta sostanzialmente invariato sullo yen JPY= a 96,28 dollari.

ORE 14,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3968/71 1,3986

DOLLARO/YEN JPY= 96,19/22 98,40

EURO/YEN EURJPY= 133,42/45 137,77

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8522/27 0,8514

ORO SPOT XAU= 932,20/3,10 937,90/9,90