Euro in calo su dollaro in Europa,timori economia internazionale

LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - I timori per una profonda recessione a livello mondiale spingono gli investitori del mercato valutario a uscire dagli asset ritenuti più rischiosi per rivolgersi al biglietto verde, tornato ad essere considerato un investimento rifugio.

Il prezzo dell'oro, come del resto quello del petrolio, è in calo poichè si è ridotto il suo ruolo di protezione dai rialzi inflattivi, mentre il prezzo del platino scende di oltre il 4% per via del calo della domanda da parte dei costruttori di automobili.