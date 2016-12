Forex, euro sale su franco svizzero e dollaro

Forte contro il franco svizzero anche il dollaro, che appare invece debole contro un paniere di valute e contro l'euro, con i trader che ipotizzano che la Fed possa offrire azioni di stimolo a settembre per far fronte all'incertezza relativa alle prospettive di crescita.

Sebbene non abbia dato dettagli su ulteriori azioni per stimolare la crescita economica, il presidente della Fed Ben Bernanke venerdì ha detto che l'istituto centrale Usa estenderà a due giorni il suo incontro di politica monetaria per valutare tutte le opzioni.