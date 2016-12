Forex, euro assottiglia rialzo su dlr, mercato attende Bernanke

Se negli ultimi due giorni sembra essersi raffreddata notevolmente la speculazione per l'annuncio, già oggi, di nuove misure di stimolo monetario per l'economia Usa - come un terzo round di 'quantitative easing' - resta comunque l'attesa per l'eventuale indicazione da parte della banca centrale di una serie di strumenti cui ricorrere, anche se non nell'immediato, in caso di peggioramento del quadro di crescita.