Forex, euro assottiglia rialzo su dlr in scia a frenata borse

NEW YORK, 25 agosto (Reuters) - L'euro assottiglia i guadagni sul dollaro nella prima parte del pomeriggio di pari passo al rallentamento dell'azionario in Europa.

Sono infatti in molti a condividere il rischio di un nuovo perdiodo recessivo negli Stati Uniti, ma non tutti sono convinti che la Fed sia pronta ad intervenire, in particolare con una terza tornata di acquisti di titoli di stato.