Forex, euro a massimi di giornata su dlr, attesa per Bernanke

LONDRA, 26 agosto (Reuters) - Euro in ripresa sul dollaro nella mattinata, mentre gli operatori assestano le posizioni in vista del discorso di questo pomeriggio del presidente della Fed Ben Bernanke, da Jackson Hole.

Al termine di una settimana alquanto volatile - in scia alle oscillazione delle aspettative sul contenuto del messaggio odierno di Bernanke - l'euro-dollaro tratta oggi a metà mattinata poco sotto il massimo di seduta di 1,4449, dopo essere scivolato ieri fino a 1,4325 di pari passo allo sgonfiamento delle attese per l'annuncio di un nuovo programma di 'quantitative easing' negli Usa.

"Se Bernanke segnala che sarà probabilmente un po' meno accomodante sul fronte della liquidità, si potrebbe vedere un dollaro in recupero e, a seconda di come reagisce Wall Street, qualche flusso verso il biglietto verde" spiega lo strategist di Unicredit Roberto Milaich. "D'altra parte , se il segnale è di una Fed pronta ad agire e a dare maggiore sostegno, allora il dollaro si indebolirà. Se Bernanke invece dice di essere pronto ad agire ma non subito, non credo che alla fine il mercato rimarrà troppo deluso".