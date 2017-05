Forex, euro sale su dlr su speculazione misure monetarie Fed

A dare slancio alla valuta unica contribuisce il rialzo delle borse europee, in vista dell'intervento del presidente della Fed Ben Bernanke, domani da Jackson Hole, che potrebbe segnalare l'intenzione della banca centrale di lanciare nuove miusre di simolo monetario per l'economia Usa.

Ma se la preoccupazione per un nuovo periodo recessivo negli Stati Uniti è condivisa da numerosi investitori, non tutti sono convinti che i tempi siano maturi per un altro intervento di politica monetaria, a sole tre settimane da quando la Fed ha annunciato che manterrà tassi bassi per i prossimi due anni.